Іспанія

Українець може змінити клубну прописку.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін привернув до себе увагу відразу декількох відомих європейських клубів. Про це повідомляє портал Defensa Central.

За інформацією джерела, в послугах 26-річного голкіпера зацікавлені англійські Челсі та Астон Вілла, а також французький Монако. Ці клуби готові заплатити "вершковим" за українця до 15 млн. євро.

Зазначається, що президент Реала Флорентіно Перес готовий до продажу Луніна, але мінімум за 20 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "бланкос" розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро. У сезоні-2024/25 Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, з них п'ять – на нуль, загалом пропустивши 19 голів.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче залишитися у Реал Мадрид, але його оточення шукає новий клуб.