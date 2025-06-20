Англія

Майбутнє камерунця в складі манкуніанців усе ще оповите невідомістю.

Монако зробив запит щодо голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана, передає портал Sky Sport Italia.

На тлі інтересу клубу Ліги 1 до 29-річного камерунця гранд АПЛ розпочав пошуки його потенційного наступника. Зокрема, манкуніанці звернули свою увагу на воротаря Аталанти Марко Карнезеккі.

Манчестер Юнайтед уже контактував з агентами 24-річного італійця, але не з "нерадзуррі". Клуб із Бергамо навряд чи відпустить Карнезеккі без солідної пропозиції. У квітні повідомлялося, що Аталанта хоче отримати за Марко 40 мільйонів євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2028 року.

Онана ж виступає за манкуніанців із літа 2023-го [контракт за схемою "5+1"]. Тоді Інтер отримав за Андре 50.2 млн євро.

Раніше стало відомо, що колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба отримав контрактну пропозицію від Монако.