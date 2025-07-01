Але ПСЖ не має наміру продавати іспанського футболіста.
Фабіан Руїс, Getty Images
01 липня 2025, 16:26
Кілька клубів виявляють інтерес до Фабіана Руїса. Чинний контракт ПСЖ і іспанського півзахисника розрахований до 2027 року.
За інформацією FootMercato, хавбеком цікавляться Манчестер Юнайтед і Ан-Наср.
Однак зазначається, що французький клуб розраховує на іспанця, якого дуже цінує головний тренер Луїс Енріке і який вважається важливою ланкою основного складу.
У минулому сезоні Фабіан Руїс забив 4 голи і зробив 5 передач в 30 матчах Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що Моурінью веде переговори з Асенсіо щодо переходу до Фенербахче.