Франція

Але ПСЖ не має наміру продавати іспанського футболіста.

Кілька клубів виявляють інтерес до Фабіана Руїса. Чинний контракт ПСЖ і іспанського півзахисника розрахований до 2027 року.

За інформацією FootMercato, хавбеком цікавляться Манчестер Юнайтед і Ан-Наср.

Однак зазначається, що французький клуб розраховує на іспанця, якого дуже цінує головний тренер Луїс Енріке і який вважається важливою ланкою основного складу.

У минулому сезоні Фабіан Руїс забив 4 голи і зробив 5 передач в 30 матчах Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Моурінью веде переговори з Асенсіо щодо переходу до Фенербахче.