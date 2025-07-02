Новий для аргентинця клуб орендував його із зобов'язанням викупу.
Факундо Медіна, Getty Images
02 липня 2025, 22:22
Центральний захисник Факундо Медіна попрощався з Лансом і поповнив склад марсельського Олімпіка, передає офіційний сайт клубу.
За даними ЗМІ, контракт із 26-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2030-го. Марсель орендував гравця за 2 млн євро, а вже перед початком сезону-2026/27 викупить його за 18 млн, тоді як ще 2 млн Ланс може отримати в якості бонусів.
"Криваво-золотих" Медіна представляв із липня 2020 року. Тоді Тальєрес Кордоба отримав за нього 3.5 млн євро. На рахунку Факундо вісім голів і десять асистів у 165-ти матчах за Ланс у всіх турнірах.
Оборонець виступає й за збірну Аргентини. Загалом за національну команду він провів сім матчів.
Медіна став третім літнім новачком колективу Роберто Де Дзербі. Раніше Марсель підписав вихованця Манчестер Юнайтед і гравця збірної Англії U-21.