Франція

Новий для аргентинця клуб орендував його із зобов'язанням викупу.

Центральний захисник Факундо Медіна попрощався з Лансом і поповнив склад марсельського Олімпіка, передає офіційний сайт клубу.

За даними ЗМІ, контракт із 26-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2030-го. Марсель орендував гравця за 2 млн євро, а вже перед початком сезону-2026/27 викупить його за 18 млн, тоді як ще 2 млн Ланс може отримати в якості бонусів.

𝐅𝐚𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️

Le défenseur argentin 🇦🇷 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens 🔥 pic.twitter.com/XuzEVR5PLA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 2, 2025

"Криваво-золотих" Медіна представляв із липня 2020 року. Тоді Тальєрес Кордоба отримав за нього 3.5 млн євро. На рахунку Факундо вісім голів і десять асистів у 165-ти матчах за Ланс у всіх турнірах.

Оборонець виступає й за збірну Аргентини. Загалом за національну команду він провів сім матчів.

Медіна став третім літнім новачком колективу Роберто Де Дзербі. Раніше Марсель підписав вихованця Манчестер Юнайтед і гравця збірної Англії U-21.