Франція

Гравця придбали лише пів року тому.

Французький центральний півзахисник Матіс Амугу є черговим прикладом багатогранної трансферної політики лондонського Челсі, який узимку цього року заплатив 15 млн євро Сент-Етьєну за чергового новачка, але той зіграв у складі команди Енцо Марески лише 22 хвилини за два матчі.

У підсумку, настала літня трансферна кампанія, і 19-річного виконавця вже готують до його першої оренди в професійній кар’єрі.

Напрямок уже звичний для "пенсіонерів" — французький Страсбур, який має спільного з лондонцями власника.

Очікується, що Амугу пройде медогляд у Франції найближчим часом та розпочне свої річні виступи за новий клуб.