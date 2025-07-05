Гравця придбали лише пів року тому.
Матіс Амугу, Getty Images
05 липня 2025, 12:04
Французький центральний півзахисник Матіс Амугу є черговим прикладом багатогранної трансферної політики лондонського Челсі, який узимку цього року заплатив 15 млн євро Сент-Етьєну за чергового новачка, але той зіграв у складі команди Енцо Марески лише 22 хвилини за два матчі.
У підсумку, настала літня трансферна кампанія, і 19-річного виконавця вже готують до його першої оренди в професійній кар’єрі.
Напрямок уже звичний для "пенсіонерів" — французький Страсбур, який має спільного з лондонцями власника.
Очікується, що Амугу пройде медогляд у Франції найближчим часом та розпочне свої річні виступи за новий клуб.