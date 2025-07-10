Франція

Ексзахисник Манчестер Юнайтед захоплений прогресом вінгера ПСЖ і вважає його кандидатом на Золотий м’яч.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердинанд висловився про феноменальну трансформацію Усмана Дембеле в Парі Сен-Жермен. На його думку, француз став ключовою фігурою для команди Луїса Енріке, перевершивши навіть Кіліана Мбаппе.

Після гучної перемоги ПСЖ над мадридським Реалом у півфіналі клубного чемпіонату світу (4:0), в якій Дембеле забив гол і віддав асист, Фердинанд не стримував захоплення:

"Треба віддати належне Луїсу Енріке… Він перетворив Дембеле з гравця з потенціалом на суперзірку! Змусити гравців елітного рівня, які завжди вважалися найкращими у всіх своїх командах, від дитячих до дорослих, працювати так, ніби від цього залежить їхнє життя – саме собою геніально.

Уявіть, якби Мбаппе залишився і зробив би це? Дембеле тепер важливіше за Кіліана… Його працездатність і вміння адаптуватися вивели його на новий рівень.

Відмінний менеджмент, містер Енріке. Коли его не хоче йти на компроміси, його обійде его, яке вміє прислухатися... Це факти!

Дембеле зараз чекає на можливість пресингувати, ніби стартує в забігу на рівні Усейна Болта. Це змінило його кар'єру і стало б прикладом для молодих гравців, якби він став володарем Золотого м’яча", – написав Фердинанд у соцмережі.

Раніше стало відомо, що ПСЖ готує Дембеле новий контракт із зарплатою 35 мільйонів євро за сезон.