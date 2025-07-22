Франція

Сума можливого трансферу становитиме близько трьох мільйонів євро.

Центральний захисник Каса Піа Рубен Клюйверт найближчим часом підпише контракт з Ліоном. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, сума трансферу сина відомого нідерландського футболіста Патріка Клюйверта становитиме близько трьох мільйонів євро. Контракт буде розрахований до літа 2030 року.

Минулого сезону Клюйверт провів 24 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Баварія розглядає варіант із талантом Ліона на випадок невдачі з Луїсом Діасом.