Німеччина

Ліверпуль відхилив першу пропозицію мюнхенців щодо флангового нападника.

Баварія збирається зробити нову пропозицію Ліверпулю щодо лівого вінгера Луїса Діаса, передає журналіст Фабріціо Романо.

Раніше клуб АПЛ відмовився від 67,5 млн євро за 28-річного колумбійця. Луїс залишається головною трансферною ціллю Баварії на відповідну позицію.

У той же час мюнхенці вже зв'язалися з Ліоном із приводу потенційного переходу лівого вінгера Маліка Фофана. Повідомляється, що 20-річний бельгієць є однією з альтернатив "ротен" на випадок невдачі з Діасом.

Контракт Фофана з учасником Ліги 1 розраховано до кінця червня 2028 року. Ліон придбав Маліка в рідного для нього Гента за 19,5 млн євро в січні 2024-го.

На рахунку таланта 15 голів і сім асистів у 62-х матчах за Олімпік у всіх турнірах. Бельгійця також пов'язували з переходом до чемпіонату Англії.