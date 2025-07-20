Ліверпуль відхилив першу пропозицію мюнхенців щодо флангового нападника.
Малік Фофана, Getty Images
20 липня 2025, 10:55
Баварія збирається зробити нову пропозицію Ліверпулю щодо лівого вінгера Луїса Діаса, передає журналіст Фабріціо Романо.
Раніше клуб АПЛ відмовився від 67,5 млн євро за 28-річного колумбійця. Луїс залишається головною трансферною ціллю Баварії на відповідну позицію.
У той же час мюнхенці вже зв'язалися з Ліоном із приводу потенційного переходу лівого вінгера Маліка Фофана. Повідомляється, що 20-річний бельгієць є однією з альтернатив "ротен" на випадок невдачі з Діасом.
Контракт Фофана з учасником Ліги 1 розраховано до кінця червня 2028 року. Ліон придбав Маліка в рідного для нього Гента за 19,5 млн євро в січні 2024-го.
На рахунку таланта 15 голів і сім асистів у 62-х матчах за Олімпік у всіх турнірах. Бельгійця також пов'язували з переходом до чемпіонату Англії.