Клуб готується до повернення у Лігу 1.
Отавіо, fcparis
24 липня 2025, 09:54
Новачок французької Ліги 1 ФК Париж оформив трансфер центрального захисника Отавіо з Порту. Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.
Зазначається, що з 22-річним бразильцем підписано контракт до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, центрбек обійшовся французькому клубу у 17 мільйонів євро.
"Ми раді вітати Отавіо. Він захисник особливого типу, якого в нас не було, і має значний потенціал та дуже сильні якості. Наше завдання – правильно його інтегрувати, щоб все пройшло якнайкраще", — заявив спортивний директор ФК Париж Франсуа Фераччі.
Минулого сезону Отавіо відіграв за Порту 28 матчів та забив 2 голи.
Раніше повідомлялося, що Ювентус і Порту обміняються захисниками.