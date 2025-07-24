Франція

Клуб готується до повернення у Лігу 1.

Новачок французької Ліги 1 ФК Париж оформив трансфер центрального захисника Отавіо з Порту. Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

Зазначається, що з 22-річним бразильцем підписано контракт до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, центрбек обійшовся французькому клубу у 17 мільйонів євро.

"Ми раді вітати Отавіо. Він захисник особливого типу, якого в нас не було, і має значний потенціал та дуже сильні якості. Наше завдання – правильно його інтегрувати, щоб все пройшло якнайкраще", — заявив спортивний директор ФК Париж Франсуа Фераччі.

Минулого сезону Отавіо відіграв за Порту 28 матчів та забив 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Ювентус і Порту обміняються захисниками.