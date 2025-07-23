Італія

Альберту Кошта повертається до Португалії, а Жуан Маріу замінить його в Італії.

Правий захисник Ювентуса Альберту Кошта приєднається до Порту, тоді як його колега за позицією Жуан Маріу вирушить у зворотному напрямку, передає журналіст Фабріціо Романо.

Клуби домовилися про обмін португальськими фланговими оборонцями. Повідомляється, що "дракони" викладуть за 21-річного Кошту 15+1 млн євро, а 25-річний Маріу обійдеться "б'янконері" в 12 млн.

Ювентус придбав придбав Альберту в рідної для нього Віторії Гімарайнш за 13,8 млн євро в січні 2025 року. На рахунку гравця три асисти в 14-ти матчах за "б'янконері" в усіх турнірах.

Жуан перебуває в системі Порту з літа 2008-го. У липні 2020 року виконавець дебютував за "драконів" і з того часу взяв участь в іще 180-ти поєдинках, відзначившись п'ятьма результативними ударами й 26-ма гольовими передачами.

Нагадаємо, нещодавно Ювентус оформив повноцінний трансфер правого вінгера Франсішку Консейсана, який раніше виступав саме за Порту.