Французький клуб отримав опцію викупу правого оборонця після завершення терміну угоди.
Сауд Абдулхамід, Getty Images
01 серпня 2025, 14:03
Захисник Роми Сауд Абдулхамід продовжить кар'єру у французькому Лансі. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили оренду до червня 2026 року з опцією подальшого викупу, яка не є обов’язковою.
Абдулхамід приєднався до Роми в серпні 2024 року, перейшовши з Аль-Хілаля за 2,5 мільйона євро. Його контракт з італійським клубом чинний до 30 червня 2028 року.
У минулому сезоні футболіст провів вісім матчів у складі римлян, у яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.
Очікується, що в новому клубі Сауд отримає більше ігрової практики та допоможе Лансу підсилити правий фланг оборони.
Нагадаємо, гол Довбика допоміг Ромі обіграти Канн.