Франція

Французький клуб отримав опцію викупу правого оборонця після завершення терміну угоди.

Захисник Роми Сауд Абдулхамід продовжить кар'єру у французькому Лансі. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони узгодили оренду до червня 2026 року з опцією подальшого викупу, яка не є обов’язковою.

Абдулхамід приєднався до Роми в серпні 2024 року, перейшовши з Аль-Хілаля за 2,5 мільйона євро. Його контракт з італійським клубом чинний до 30 червня 2028 року.

У минулому сезоні футболіст провів вісім матчів у складі римлян, у яких відзначився одним забитим м’ячем та однією результативною передачею.

Очікується, що в новому клубі Сауд отримає більше ігрової практики та допоможе Лансу підсилити правий фланг оборони.

Нагадаємо, гол Довбика допоміг Ромі обіграти Канн.