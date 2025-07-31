Італія

Український форвард відзначився голом під завісу першого тайму.

Італійська Рома у черговому контрольному матчі на зборах здобула перемогу над французьким Канном з рахунком 3:0.

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок на третій хвилині зусиллями Стефана Ель-Шаараві, який скористався передачею Маріо Ермосо.

Потім наприкінці першого тайму голом відзначився український форвард Артем Довбик, який на 43 хвилині замкнув передачу Ель-Шаараві.

Остаточну крапку в матчі поставив після низки замін поставив новачок Еван Фергюсон, якому асистував Анхеліньо.

Свій наступний матч Рома проведе проти французького Ланса. Гра відбудеться 2 серпня о 19:00.