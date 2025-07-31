Український форвард відзначився голом під завісу першого тайму.
Стефан Ель-Шаараві та Артем Довбик, ФК Рома
31 липня 2025, 21:30
Італійська Рома у черговому контрольному матчі на зборах здобула перемогу над французьким Канном з рахунком 3:0.
Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок на третій хвилині зусиллями Стефана Ель-Шаараві, який скористався передачею Маріо Ермосо.
Потім наприкінці першого тайму голом відзначився український форвард Артем Довбик, який на 43 хвилині замкнув передачу Ель-Шаараві.
Остаточну крапку в матчі поставив після низки замін поставив новачок Еван Фергюсон, якому асистував Анхеліньо.
Свій наступний матч Рома проведе проти французького Ланса. Гра відбудеться 2 серпня о 19:00.