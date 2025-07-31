Українець може переїхати на Туманний Альбіон.
Артем Довбик, getty images
31 липня 2025, 09:27
Нападник римської Роми Артем Довбик цього літа може змінити клубну прописку. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво римлян готові розглянути пропозиції щодо 28-річного українця у розмірі 40 млн. євро.
Зазначається, що у послугах форварда збірної України зацікавлені декілька неназваних клубів англійської Прем'єр-ліги, які вже неформально обговорювали можливість переходу гравця з представниками "вовків".
Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Довбик залишиться в Ромі й отримає "дев’ятку".