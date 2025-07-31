Італія

Українець може переїхати на Туманний Альбіон.

Нападник римської Роми Артем Довбик цього літа може змінити клубну прописку. Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво римлян готові розглянути пропозиції щодо 28-річного українця у розмірі 40 млн. євро.

Зазначається, що у послугах форварда збірної України зацікавлені декілька неназваних клубів англійської Прем'єр-ліги, які вже неформально обговорювали можливість переходу гравця з представниками "вовків".

Чинна трудова угода гравця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик залишиться в Ромі й отримає "дев’ятку".