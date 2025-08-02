Франція

Українець найближчим часом офіційно стане гравцем переможця Ліги чемпіонів.

Французький ПСЖ домовився про трансфер центрального захисника англійського Борнмута та збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сума переходу складе 68 мільйонів євро. З 22-річним українцем вже погоджено особистий контракт, який буде розрахований до 30 червня 2030 року.

Чинна трудова угода гравця з англійським клубом спливає 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та выддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що цього літа Борнмут вже продав двох основних захисників: лівого фулбека Мілоша Керкеза в Ліверпуль та центрбека Діна Гюйсена в мадридський Реал.