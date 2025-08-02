Французький ПСЖ домовився про трансфер центрального захисника англійського Борнмута та збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сума переходу складе 68 мільйонів євро. З 22-річним українцем вже погоджено особистий контракт, який буде розрахований до 30 червня 2030 року.

Чинна трудова угода гравця з англійським клубом спливає 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та выддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що цього літа Борнмут вже продав двох основних захисників: лівого фулбека Мілоша Керкеза в Ліверпуль та центрбека Діна Гюйсена в мадридський Реал.