Українець найближчим часом офіційно стане гравцем переможця Ліги чемпіонів.
Ilya Zabarnyi, getty images
02 серпня 2025, 11:55
Французький ПСЖ домовився про трансфер центрального захисника англійського Борнмута та збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сума переходу складе 68 мільйонів євро. З 22-річним українцем вже погоджено особистий контракт, який буде розрахований до 30 червня 2030 року.
Чинна трудова угода гравця з англійським клубом спливає 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.
Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та выддав одну результативну передачу.
Зазначимо, що цього літа Борнмут вже продав двох основних захисників: лівого фулбека Мілоша Керкеза в Ліверпуль та центрбека Діна Гюйсена в мадридський Реал.