Франція

Французький гранд завершує перемовини щодо трансферів воротаря Лілля та захисника Борнмута.

Парі Сен-Жермен активно працює над підсиленням захисту і воротарської позиції — французький клуб наближається до завершення угод із голкіпером Лілля Лукасом Шевальє та українським центральним захисником Іллею Забарним, який виступає за англійський Борнмут.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, обидва трансфери перебувають на фінальній стадії, і футболісти сподіваються вже найближчими днями стати гравцями ПСЖ.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та выддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що цього літа Борнмут вже продав двох основних захисників: лівого фулбека Мілоша Керкеза в Ліверпуль та центрбека Діна Гюйсена в мадридський Реал.