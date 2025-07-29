Франція

Французький гранд близький до підписання українського захисника, Тоттенгем поза грою.

Пари Сен-Жермен активізував зусилля щодо трансферу Іллі Забарного з Борнмута та перебуває на фінальній стадії перемовин, повідомляє Фабріціо Романо.

Попри попередні чутки, лондонський Тоттенгем не вів серйозних переговорів із клубом чи представниками футболіста.

Забарний висловив бажання перейти саме до французького клубу, а сторони наразі погоджують деталі структури бонусів у потенційній угоді. У ПСЖ сподіваються оформити трансфер найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує покращену пропозицію по Забарному.