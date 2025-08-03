Франція

Бразильський захисник відмовився від вигідної пропозиції з Саудівської Аравії і залишився у Парижі.

Капітан Парі Сен-Жермен Маркіньйос прийняв рішення залишитися у клубі, попри пропозиції від саудівських команд.

За інформацією французького видання L'Equipe, 31-річному бразильцю пропонували привабливі фінансові умови, однак він обрав боротьбу за місце в основному складі ПСЖ.

Очікується, що незабаром до команди приєднається український центральний захисник Ілля Забарний, і конкуренція в центрі оборони посилиться. Маркіньйос, однак, не збирається здавати позиції.

Він вважає, що ще здатен грати на найвищому рівні та готовий доводити це у протистоянні з новачком. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що трансфер Забарного до ПСЖ перебуває на фінальній стадії й буде завершений найближчими днями.

Раніше стало відомо, що ПСЖ шукає новий клуб для Сафонова.