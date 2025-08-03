Франція

Паризький гранд пригрозив переведенням у резерв, якщо голкіпер не погодиться на продаж/

Керівництво Парі Сен-Жермен поставило ультиматум голкіперу Джанлуїджі Доннаруммі — або трансфер цього літа, або втрата місця в основному складі.

Як повідомив журналіст The Times Данкан Каслс у подкасті The Transfers Podcast, переговори про новий контракт між сторін зайшли в глухий кут.

У ПСЖ побоюються, що італієць наступного літа покине клуб на правах вільного агента, тому вже зараз намагаються форсувати його продаж. Водночас клуб не планує втрачати контроль над ситуацією та готовий вдатися до радикальних кроків.

Серед потенційних нових клубів Доннарумми — Челсі, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Усі три англійські гранди розглядають можливість підписання нового першого номера, а досвідчений італійський воротар ідеально підходить для цієї ролі.