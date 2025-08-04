Франція

Італієць влітку може змінити клубну прописку.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма готовий цього літа розірвати контракт з паризьким клубом задля переходу в іншу команду. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, в разі, якщо парижани найближчим часом не продадуть 26-річного італійця в інший клуб, голкіпер буде наполягати на розірванні трудової угоди, яка спливає по закінченню сезону-2025/26.

Зазначається, що ПСЖ не веде переговорів про продаж воротаря з Манчестер Юнайтед та Галатасараєм, як повідомляли різноманітні ЗМІ, але готові прийняти пропозицію щодо італійця у розмірі 35 млн. євро.

Минулого сезону Джіджіо Доннарумма провів за ПСЖ 47 матчів, пропустив 43 м'яча та 17 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що воротар Лілля Люка Шевальє близький до переходу в ПСЖ.