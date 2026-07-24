Франція

Клуб веде переговори з Ювентусом щодо оренди бельгійського нападника.

Ліон визначився з пріоритетним варіантом для посилення атаки після повернення Ендріка з оренди до мадридського Реала.

Як повідомляє L'Equipe, французький клуб уже досяг принципової домовленості з нападником Ювентуса Лоїсом Опендою щодо умов особистого контракту.

За інформацією джерела, 26-річний бельгієць позитивно ставиться до можливості приєднатися до команди Паулу Фонсеки. Тепер Ліон працює над узгодженням умов орендної угоди з Ювентусом.

Очікується, що туринський клуб візьме на себе більшу частину зарплати форварда, яка становить близько восьми мільйонів євро на рік до сплати податків.

Минулого сезону Опенда не зміг закріпитися в складі Ювентуса, відзначившись лише двома голами у 34 матчах. Водночас у Ліоні розраховують, що бельгієць зможе повернути свою найкращу форму, яку демонстрував під час виступів за Ланс та РБ Лейпциг.