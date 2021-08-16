Германия

Бомбардир Нации — Герд Мюллер — был беспощаден к защите любого соперника и за время своих выступлений установил множество рекордов, некоторые из которых держатся по сей день. Одним из ярких пятен в карьере Бомбардировщика стал блистательный триумф на Евро-72.

Накануне, мировое сообщество узнала о печальной новости — умер один из лучших бомбардиров в истории Герд Мюллер. Бомбардир нации, чей рекорд по количеству голов в сезоне немецкой Бундеслиги (40) простоял нетронутым целых 49 лет, до того момента, как Роберт Левандовски с очередной попытки не смог его превзойти. На 76-м году жизни сердце экс-футболиста перестало биться, а Football.ua предлагает своим читателям освежить в памяти один из наших давних увлекательных материалов, написанных в честь неординарной спортивной личности.

Юнкерс Ю-87 — пикирующий бомбардировщик и штурмовик времён Второй мировой войны.

Ju 87 можно увидеть во многих исторических военных фильмах — как олицетворение мощи Германии и символ немецких побед времён блицкрига 1939-1942 годов. Он был одним из самых эффективных боевых самолётов Люфтваффе благодаря способности к бомбометанию с крутого пикирования. Столь же смертоносным для обороны соперника были действия лучшего форварда в истории немецкого футбола — Герда Мюллера.

Журналист одной из шотландских газет однажды удачно сравнил игру нападающего с налетами Ju 87. Так и приклеилось к нему прозвище Бомбардировщик. В отличие от своего старшего "тезки" Герд практически не имел слабых мест. Так явными минусами бомбардировщика были низкая скорость и посредственная аэродинамика. Мюллер же как только получал мяч — итог как правило был один — мяч оказывался в сетке ворот, он молниеносно принимал решения и столь же моментально действовал. Хотя, смотря на его фигуру тяжелоатлета, никак нельзя было ждать от него такой прыти.

В прекрасном советском фильме "Тот самый Мюнхгаузен" главный герой говорит фразу о том, что иметь в Германии фамилию Мюллер то же самое, что не иметь никакой. Только из футболистов, которые играли за Манншафт, можно было бы составить целую команду. Герд же опроверг это утверждение — именно он является самым известным носителем этой фамилии.

Благодаря ему, даже появился новый глагол —muellern — "мюллерить", "сыграть по-мюллерски" — принять мяч в штрафной соперника, мгновенно развернуться и ударить по воротам, несмотря на противодействие защитников, висевших на тебе. Очень часто такие выстрелы приводили к взятию ворот соперника. Эти голы называли корявыми или даже уродливыми. Но Герд никогда не обращал на это внимания. Гол есть гол.

В наше время все говорят о двух футбольных инопланетянах — Месси и Роналду. Так вот, во времена карьеры Бомбардировщика он тоже казался пришельцем из другой Галактики. Достаточно просто взглянуть на его статистику. В 716-ти играх он забил 658 мячей. В составе сборной он забивал более одного мяча за игру — в 62-х матчах на его боевом счету 68 голов. Интересно, что площадь небольшого городка Нёрдлинген тоже 68 километров квадратных.

Когда-то, в незапамятные времена неизвестное небесное тело ударилось о землю, выбив в ней яму диаметром 25 км. Событие это так бы и осталось незамеченным на фоне многих аналогичных. Но сейчас на месте этого происшествия в той самой яме стоит город Нёрдлинген. В его окрестностях до сих пор есть места, хранящие следы столкновения с небесным телом. Не случайно американские астронавты перед ответственными полетами проходили здесь в свое время тренировки.

В этом городке 3 ноября 1945 года появился на свет Герд. Наверно, неспроста, вспоминая космическое прошлое Нёрдлигена, Мюллер казался инопланетянином. С ранних лет Герд приучался к тяжелому труду. Он родился в многодетной семье и в очень непростые времена, когда Германия вставала с колен, на которые ее поставило поражение во Второй мировой войне. В девять лет он начал играть в детской местной команде TSV. В футбол его привел брат, заявив тренеру: "Посмотрите на него, он очень хочет играть. В школе у него не очень идет, может хоть тут толк будет". И с первых матчей его результативность начала поражать воображение. В своем дебютном сезоне во взрослой команде TSV Герд отметился 51-м голом в 31-м матче.

А немного раньше, в одной из игр в составе юношей Нёрдлингена он забил 22 мяча в одной игре. Его результативность многие в шутку объясняли тем, что Мюллер получает фантастическую силу от кулинарных шедевров, которые готовит из картофеля его мама. Сам Герд так оговорил о своих бомбардирских успехах: "Все, что я хотел делать на поле — это играть в нападении и забивать мячи. Чтобы у тренеров не было сомнений в том, на какую позицию меня поставить, нужно было забивать. И я забивал".

Понятно, что очень скоро появилось много желающих видеть в своих рядах супербомбардира. Наиболее предметный интерес к персоне Мюллера проявляли Нюрнберг и Мюнхен-1860. Мюнхенские скауты сработали более оперативно. Только было одно но… Они были не из стана Львов, а из Баварии. Вообще-то подробности того перехода с высоты наших дней кажутся сказочными. Александр Коттер — многолетний фанат Звезды Юга и просто любитель футбола старался ходить на все матчи во многих городках Германии, в которых он оказывался из-за разъездного характера своей работы.

Однажды ему приглянулся Герд и он порекомендовал Баварии заключить с ним контракт. Руководство ротхозе послушало болельщика и за 4400 немецких марок вытащило свой счастливый билет. Мюллер стал одним из трех китов (двое других — Майер и Беккенбауэр) на которых и начала строиться та великая Бавария.

В те давние времена Звезда Юга играла в региональлиге и никто из фанатов команды не мог даже мечтать о том, что через какой то десяток лет их любимый клуб станет сильнейшим в мире. Как это ни удивительно, баварский статус команды, не срывающей с неба звезд, сыграл ей на руку в истории с трансфером Герда: "Я очень хотел играть, и понимал, что в основной состав скорее попаду, выступая за Баварию в региональлиге, чем в Мюнхене-1860, который уже был в Бундеслиге. Там основа была сильнее, а в Баварии в основном молодежь, и мне казалось, что так проще".

Тренер ротхозе Златко Чайковский не пришел в восторг, когда увидел новобранца (при росте 176 см Герд весил 82 кг): "Ну это же тяжелоатлет какой-то, что прикажете мне с ним делать? Когда Мюллер принимает мяч, он из-за своего живота даже не видит его. У меня в команде только чистокровные скакуны и один слон". Наставнику принадлежит самое известное определение Герда: "Маленькое толстое Мюллер".

Чайковский сразу же взялся за диету форварда: "Чик (прозвище тренера) в столовой следил за тем, чтоб я не уничтожил лишний кусок. В то же время своего худенького любимчика Беккенбауэра он у меня на глазах заставлял съедать, вторую отбивную, а я давился капустой. Конечно, если бы Чик отвлекся, Франц поделился бы со мной, но он всегда был начеку".

Партнеры тоже поначалу с усмешкой отнеслись к Мюллеру. Зепп Майер, один из главных шутников Баварии, так пишет о первом появлении Герда в команде: "Толстый, невысокий, коротконогий парень молча смотрел на нас несколько секунд. Потом сказал: "Я — Мюллер, бомбардир из Нёрдлингена". Так и сказал — бомбардир. Мы зашлись от смеха: Откуда, откуда? Ну, раз из Нёрдлингена, тогда конечно! Я ржал больше других, а через пятнадцать минут мне стало не до смеха".

Несмотря на все свершения Мюллера Чайковский никогда его не любил. И был вынужден поставить Герда в основу только после личной "просьбы" президента клуба. Через некоторое время Бомбардировщик начал уничтожать многочисленные редуты соперников, ставя при этом один за другим какие-то нереальные рекорды.

Начав играть в составе сборной, Мюллер очень скоро выбрался на верхнюю строчку наиболее результативных форвардов в ее истории и стал настоящим Бомбардиром Нации.

В начале 70-х годов сборная Германии была одной из главных сил в мировом футболе, о чем говорили недавние успехи на мундиалях в Англии и Мексике. С них Манншафт возвращалась с медалями, правда не высшей пробы. Но с Евро отношения не складывались. Немцы поначалу вообще отказывались от участия в этом новом турнире и решили побороться за Кубок Анри Делоне только в 1968 году. И первый блин вышел большущим комом. Соперниками ФРГ в отборе были сборные Югославии и Албании. Немцы не смогли выйти из группы, наступив в последнем туре на албанские грабли. Все атаки ФРГ не привели ни к чему путному. На табло остались гореть нули, которые означали крах Манншафт.

Следующее Евро обещало стать настоящим праздником футбола — наконец-то прекратилась эпидемия отказов. Только один из членов УЕФА — Исландия, не принял участия в отборочном турнире. Немцы приехали с желанием наконец победить на крупном форуме и доказать, что албанские события были просто недоразумением. В соперники ФРГ жребий определил: Польшу, Турцию и … Албанию.

Старт отбора снова не задался. В Кёльне турки неожиданно забили первыми, но Мюллеру удалось в конце тайма сравнять счет с пенальти, который он же и заработал. Во второй половине игры, несмотря на осаду ворот турков, цифры на табло так и не изменились. В местной прессе снова начали сыпаться шишки на головы игроков и тренера ФРГ, а впереди маячил призрак Тираны.

К тому же албанцы начали ставить палки в колёса бундесмашины. Они заявили, что не впустят делегацию в страну, если немцы не сделают прививок от холеры. Пришлось подчиниться. В самой игре тоже было очень сложно, албанцы не давали скучать Майеру, а немцы нанесли только шесть ударов по воротам балканцев. Один из них и решил судьбу поединка. Этот мяч записал на свой счет конечно же Мюллер.

В Турции, накануне матча с ФРГ, у хозяев были очень большие надежды на победу. Они витали в облаках после выездного успеха, а местная звездная танцовщица обещала ночь любви тому из футболистов сборной, который первым отметится голом в воротах грозных немцев. Она оказалась неплохой прогнозисткой — сделала себе хорошую рекламу, а отрабатывать так и не пришлось. ФРГ уверенно переиграла Турцию со счетом 3:0. Дубль на счету Бомбардировщика.

К сожалению, такого соблазнительного подарка Герд не получил, но ему это и не было нужно. Главным для него было забивать голы, будь то решающий матч чемпионата мира или рядовая тренировка. Он всегда выкладывался на полную в каждой игре. Для него не существовало проходных матчей, он просто не мог играть спустя рукава.

Далее ФРГ предстояло сыграть важный матч против Польши Гурского. Победа в нем выводила Манншафт в четвертьфинал. Кадра тогда только набирала силу. Ее время придет через несколько лет. Но, несмотря на это, поляки смогли прекрасно настроиться на игру против принципиального соперника и даже открыли счет. Однако потом Кадру подвело самое слабое звено. Им оказался вратарь Томашевский.

В том отборе двое главных вратарей команды получили травмы, третьему Гурский не очень-то доверял и решил дать шанс Томашевскому, которого знал еще по работе в молодежной сборной. И Ян перегорел, он сделал несколько ошибок, которые мастерски использовал Мюллер. Вратарей, которые играли против Герда, можно было сравнить с саперами. Каждое неудачное действие голкиперов часто оказывалось фатальным.

В четвертьфинале ФРГ ждала Англия. Родоначальники считались фаворитами этого противостояния. Немецкие газеты не скрывали своего разочарования такой "удачной" жеребьевкой: "Хуже не бывает". А вот Мюллер наоборот был рад. Со времени знаменитого финального матча чемпионата мира, который, как считают немцы, был выигран англичанами благодаря Мистеру "Цвай-драй", Герд всегда по-особенному настраивался на игры с Тремя Львами. Им управляла жажда мести, и он очень часто оставлял свои автографы в воротах английских вратарей.

Первый четвертьфинальный матч в Англии считается одним из лучших матчей в истории Манншафт. Счет в поединке открыл Хёнесс после паса Мюллера. Когда до финального свистка оставалось меньше пятнадцати минут, англичане восстановили паритет. Родоначальники попробовали развить успех, но сами получили в ответ. Вторую результативную немецкую атаку начал около своей штрафной Бомбардир Нации, в результате этого прорыва Хельд заработал пенальти.

Приговор исполнил Нетцер. После игры у Мюллера спрашивали, почему он не пробил с точки, ведь он являлся штатным экзекутором ФРГ; не испугались ли Вы Бэнкса? Герд парировал: "Кто испугался? Я? Просто в этот день Гюнтер был великолепен и забил бы даже господу Богу. Он имел право на свой гол".

Мюллер же тоже не ушел с поля без мяча. Этот гол был забит в типичной мюллеровской манере — с поворотом практически без замаха. Отчаянный прыжок Бэнкса только подчеркнул красоту эпизода. Так, уже в первой игре немцы свели шансы "фаворита" к нулю. Ответный матч завершился нулевой ничьей, и сборная ФРГ прошествовала в полуфинал. В этом поединке Манншафт предстояло встретиться не с топ-командой, а всего лишь с Бельгией. Но на стороне Красных дьяволов был очень серьезный козырь — они играли дома. Бельгийцы сражались, однако это не уберегло их от двух точечных ударов Бомбардировщика.

Финал ФРГ предстояло сыграть против СССР. И в решающем поединке явными фаворитами виделась уже немецкая машина. Дело в том, что, несмотря на то, что по регламенту финал состоял из одного матча, за месяц до него была проведена своеобразная репетиция. В 1972 году в Мюнхене должна была пройти Олимпиада и к этому событию была возведена новая арена и на матч-открытие пригласили сборную СССР. В первом тайме Германия присматривалась к сопернику, а во втором его нокаутировала — отправив в ворота Рудакова четыре мяча. Каре на счету Мюллера.

Финал тоже прошел под немецкую дудку. Премьерный мяч пришел после удара Хайнкеса, который удалось отразить Рудакову, и тут как тут оказался Мюллер. Который как всегда своим каким то звериным инстинктом учуял, где в следующий миг окажется круглый. "В штрафной часто все решает миг. А уж этот миг всегда был моим" — вспоминал Мюллер. Виммер удвоил преимущество ФРГ. А Герд опустил занавес.

Бельгийский журналист Мейфор так охарактеризовал второй мяч Мюллера в том финале: "В ситуации, где большинство форвардов, делая выбор между ударом и столкновением с вратарем, предпочли бы избежать последнего, перепрыгнули бы через вратаря, не успев нанести удар, Мюллер сделал два дела: он успел послать мяч в ворота и успел перепрыгнуть через голкипера".

В двух играх против СССР Герд забил шесть мячей Рудакову. Бомбардирские достижения Мюллера выглядят еще более впечатляющими, если ознакомиться со следующей статистикой. За три игры плей-офф, которые сборная СССР сыграла до матча с ФРГ, Рудаков не пропускал ни разу, а далее на безоблачном пути советской команды к финалу вырисовался темный силуэт Бомбардировщика.

Вот как сам Рудаков характеризовал Мюллера: "У него было потрясающее чутье на голевые ситуации! Порой он напоминал мне, извините за грубое сравнение, собаку. Знаете, выпустишь на секунду из рук кусочек мяса или плюшевую игрушку — и пес их тут же хватает. Так и Мюллер набрасывался на мяч, стоило вратарю зазеваться хоть на мгновение".

На чемпионате Европы 1972 года сборная ФРГ предстала настоящей машиной. Она действительно казалась непобедимой. Владимир Высоцкий в своей песне "Жертва телевидения" тоже отметил непобедимость этой команды. В ней рассказывается о сумасшедшем, которому приснилось будто бы СССР не проиграл финал ФРГ. Тогда возможность такого исхода поединка действительно могла показаться бредом сумасшедшего.

Лучшим игроком Евро-1972 стал Герд Мюллер, который являлся главной ударной силой бундесмашины. От стремительных налетов Бомбардировщика невозможно было укрыться, даже за самыми лучшими оборонительными порядками.



Владимир Войтюк, Football.ua