Германия

Чемпион мира и Европы скончался на 76-м году жизни.

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ, а также лучший бомбардир в истории немецкой Бундеслиги Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Баварии.

"Бавария оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", — говорится в сообщении пресс-службы мюнхенского клуба.

Мюллер начал свою карьеру в клубе ТСВ 1861 в 1963 году. Уже в следующем сезоне Мюллер перебрался в Баварию, где провел 15 лет своей карьеры.

Вместе с Баварией Мюллер становился чемпионом ФРГ в 1969, 1972, 1973 и 1974 годах. Также он трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1974, 1975 и 1976 годах. Футболист дважды получал Золотую бутсу и один раз получил Золотой мяч.

Помимо всего этого Герд является лучшим бомбардиром в истории немецкого чемпионата, забив 365 голов.

Также Мюллер является чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года в составе сборной ФРГ.