Вашему вниманию видеообзор поединка 16-го тура Бундеслиги.
Игроки Баварии, getty images
19 декабря 2019, 08:20
В матче 16-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде сумела добыть три очка против Фрайбурга, вырвав победу на последних минутах.
Мюнхненцы сумели выйти на третье место в турнирной таблице, а "грифы" сохранили за собой шестую строчку.
Фрайбург — Бавария 1:3
Голы: Грифо, 58 - Левандовски, 16, Зиркзе, 90+2, Гнабри, 90+5
Фрайбург: Флеккен — Гульде, Кох, Хайнц — Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон Чхан Хун, 54), Гюнтер - Грифо (Боррелло, 76), Петерсен, Хелер (Шлоттенберг, 90+3).
Бавария: Нойер — Киммих, Павар, Алаба, Дэвис - Коутиньо (Зиркзе, 90), Алькантара, Мюллер (Мартинес, 63) — Гнабри, Перишич — Левандовски.
Предупреждения: Мюллер, Левандовски, Алькантара.