Германия

Вашему вниманию видеообзор поединка 16-го тура Бундеслиги.

В матче 16-го тура чемпионата Германии Бавария на выезде сумела добыть три очка против Фрайбурга, вырвав победу на последних минутах.

Мюнхненцы сумели выйти на третье место в турнирной таблице, а "грифы" сохранили за собой шестую строчку.

Фрайбург — Бавария 1:3

Голы: Грифо, 58 - Левандовски, 16, Зиркзе, 90+2, Гнабри, 90+5

Фрайбург: Флеккен — Гульде, Кох, Хайнц — Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон Чхан Хун, 54), Гюнтер - Грифо (Боррелло, 76), Петерсен, Хелер (Шлоттенберг, 90+3).

Бавария: Нойер — Киммих, Павар, Алаба, Дэвис - Коутиньо (Зиркзе, 90), Алькантара, Мюллер (Мартинес, 63) — Гнабри, Перишич — Левандовски.

Предупреждения: Мюллер, Левандовски, Алькантара.