Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Боруссия М в минувшем туре чемпионата Германии обыграла скромный Падерборн. Три набранных очка позволили догнать Лейпциг в турнирной таблице.

Гладбахцы открыли счет в дебюте второй половины игры, а закрепили свое преимущество в середине тайма.

Обзор матча:

Боруссия М — Падерборн 2:0

Голы: Плеа, 46, Штиндль, 67

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебаини, 80) — Закария, Хофманн — Нойхаус — Херрманн (Джонсон, 88), Штиндль (Тюрам, 78), Плеа

Падерборн: Цингерле — Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз — Прогер, Гьясула (Золински, 67), Василиадис, Хольтманн (Оливейра-Соуза, 58) — Мамба, Михель (Антви-Аджей, 86)

Предупреждения: Янчке, Вендт — Мамба, Шонлау, Василиадис, Золински