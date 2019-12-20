Германия

Football.ua анонсирует матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги.

Вот и наступает финальный тур немецкой Бундеслиги в 2019 году. Именно завершающий уикэнд подарит нам множество ответов, благодаря которым мы сумеет подвести итог первого круга чемпионата Германии. В первую очередь, станет известно, что же завершит год на первом месте, кто выпадет из топ-4, кто будет встречать 2020 год на дне турнирной таблицы и многое другое.

17-й тур:

Хоффенхайм — Боруссия Д

Пятница, 20 декабря, ПреЗеро Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Финальное испытание для дортмундцев, которые только под конец уходящего года сумели обрести стабильность, забравшись на верхние места в турнирной таблице. "Шмели" в прошедшем туре не сумели в родных стенах обыграть Лейпциг, дважды ведя в счете по ходу встречи, и реабилитироваться перед болельщиками Боруссии предстоит в игре против проблемного Хоффенхайма.

"Деревенские", хоть и имели негативную серию в Бундеслиге из четырех матчей без побед, в прошедшем туре таки заработали три очка, на выезде обыграв Унион. Хоть Хоффе крайне неуверенно играет дома, рассчитывать дортмундцам на легкую встречу не стоит.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Сков — Гриллич — Бебу, Руди, Самассеку, Адамян — Крамарич

Дортмунд: Бюрки — Аканджи, Хуммельс, Загаду — Хакими, Вайгль, Брандт, Шульц — Азар, Алькасер, Санчо

Не сыграют: Белфодил — Ройс, Дауд, Дилэйни, Шмельцер, Витцель

прогноз 2:2

Бавария — Вольфсбург

Суббота, 21 декабря, Альянц Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Мюнхенцы провели неоднозначную первую половину сезона. Команду временами лихорадило, клуб уволил главного тренера Нико Ковача, а временно заменивший его Ханси Флик чередует неудачи с победами. Но вот в последнем матче Бавария вырвала победу у крепкого Фрайбурга и будет провожать год домашней игрок против нестабильного Вольфсбурга. Три очка в этом поединке хоть "красных" зимними чемпионами не сделают, но вот шанс приблизиться к первым местам будет хороший.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис — Киммих — Гнабри, Мюллер, Коутиньо, Перишич — Левандовски

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссильон — Гилавоги — Виктор, Шлагер, Арнольд, Брекало — Вегхорст

Не сыграют: Коман, Кюзанс, Зюле, Эрнандес, Алькантара — Камачо

прогноз 3:0

Лейпциг — Аугсбург

Суббота, 21 декабря, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, именно Лейпциг остается главным претендентом на победу в первом круге Бундеслиги. Под занавес года "быки" сумели сместить с вершины Гладбах, и укрепить свое преимущество против Аугсбурга кажется вполне выполнимой задачей для подопечных Нагельсманна, которые крайне редко теряют очки против команд слабее. Тем не менее, "фуггеры" также находятся в отличной форме — гости встречи выиграли пять из шести последних поединков в чемпионате.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гуляси — Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку — Шик, Вернер

Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гувелэу, Едвай, Яго — Моравек, Байер — Рихтер, Йенсен, Макс — Нидерлехнер

Не сыграют: Орбан, Конате — Финнбогассон, Груэзо, Хедира

прогноз 2:1

Майнц — Байер

Суббота, 21 декабря, ОпельАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Байер находится далеко не в самой оптимальной форме. Леверкузенцы проиграли две последние встречи против аутсайдеров первенства — Герты и Кельна. "На бумаге" Майнц также можно считать командой, которая находится ниже по статусу, но "карнавальники", в отличии от своего соперника, демонстрируют неплохие результаты, а в последнем туре разбили на выезде Вердер (5:0). Тем не менее, "фармацевтам" важно закончить год хорошо, зацепившись за топ-6.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Фернандес, Ниахате — Эзтунали, Баку, Кундэ, Мартин — Боэциус — Куайсон, Матета

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл — Баумгартлингер, Арангуис — Хавертц, Амири, Диаби — Фолланд

Не сыграют: Латца, Белл — Бэйли, Вайзер

прогноз 1:3

Шальке — Фрайбург

Суббота, 21 декабря, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Очень интригующий поединок. Обе команды отлично провели первую половину сезона. Шальке в любом случае завершит год в зоне еврокубков, а "грифы", хоть и могут выпасть из топ-6 по результатам матча, все равно могут считаться главной сенсацией чемпионата. "Кобальтовым" необходимо побеждать лишь потому, что определенный сценарий в параллельных матчах может и вовсе позволить подопечным Вагнера финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — Калиджури, Маскарелл, Сердар — Харит — Бургшталлер, Раман

Фрайбург: Флеккен — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Хелер, Петерсен, Грифо

Не сыграют: Шопф, Нюбель, Маккенни, Сане — Вальдшмидт, Джо, Хюбнер, Линхардт

прогноз 1:1

Кельн — Вердер

Суббота, 21 декабря, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Еще несколько туров ранее этот матч имел бы очевидного фаворита в лице Вердера, но концовку первой половины сезона бременцы напрочь провалили, а Кельн наоборот, сумел выбраться из зоны вылета, одолев на своем пути таких серьезных соперников, как Байер и Айнтрахт. Пожалуй, "козлам" вполне хватит усилий обыграть в родных стенах "зеленых" и уйти на перерыв в отличном настроении.

Ориентировочные составы:

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Шкири, Гектор — Каинц, Дрекслер, Якобс — Кордоба

Бремен: Павленка — Ланг, Велькович, Мойсандер, Августинссон — М. Эггештайн, Баргфреде, Клаассен — Бартельс, Осако, Рашица

Не сыграют: Клеменс — Биттенкур, Фуллкруг, Гебре Селассие, Мовальд, Сарджент

прогноз 2:0

Герта — Боруссия М

Суббота, 21 декабря, Олимпиаштадион, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Гладбах не оставляет надежд вновь возглавить турнирную таблицу и завершить год в статусе зимнего чемпиона Бундеслиги. Да, задача у подопечных Розе не из легких — надо не просто обыграть берлинцев в их логове, а еще и надеяться, что Лейпциг решит допустить осечку в домашней игре против Аугсбурга. Конечно, Герта — это не самый серьезный оппонент, но у "жеребцов" редко получается достигать положительного результата на выезде, да и берлинцы в последних двух встречах набрали ход, обыграв Байер и Айнтрахт.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Бойата, Рекик, Платтенхардт — Вольф, Скьелбред, Дарида, Дилросун — Люкебакио, Зельке

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Бенеш, Крамер, Закария — Херрманн, Эмболо, Тюрам

Не сыграют: Груйич — Поульсен

прогноз 2:3

Фортуна — Унион

Воскресенье, 22 декабря, Меркур ШпильАрена, 16:00. Прямая трансляция на Megogo

У Фортуны все довольно печально. Качественный футбол дюссельдорфцы демонстрируют редко и довольно закономерно под конец года опустились непосредственно в зону вылета. Как бы там ни было, матч против Униона — это отличный шанс поправить свое положение. Да, "железные" провели хорошую половину сезона, заняв место в середине таблицы, но на выезде команда не столь уверенно выступает, как дома.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Адамс, Гизельманн — Бодзек, Моралес — Томми, Финк, Ковнацки — Хеннингс

Унион: Гикевич — Фридрих, Хюбнер, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Караман — Гогия

прогноз 0:0

Падерборн — Айнтрахт

Воскресенье, 22 декабря, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 1

Матч, который закроет первую половину чемпионата Германии. Негативные прогнозы относительно Айнтрахта подтвердились, клуб не сумел заменить ушедших лидеров и "орлы" все глубже опускаются в турнирной таблице. Тем не менее, улучшить себе настроение перед новым годом гости таки могут, так как их соперником будет еще более кризисный Падерборн, единолично занимающий последнее место в Бундеслиге. Впрочем, назвать нынешний Айнтрахт уверенным фаворитом в грядущей встрече также нельзя.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Ян, Килиан, Шонлау, Коллинз — Прегер, Гьясула, Сабири, Антви-Аджей — Золински, Мамба

Франкфурт: Видвальд — Туре, Хасебе, Н'Дика — да Коста, Соу, Роде, Костич — Камада — Пасиенсия, Дост

Не сыграют: Василиадис — Абрахам, Роннов, Хинтереггер, Трапп, Русс, Торро

прогноз 2:1

Таблица: