Вот и наступает финальный тур немецкой Бундеслиги в 2019 году. Именно завершающий уикэнд подарит нам множество ответов, благодаря которым мы сумеет подвести итог первого круга чемпионата Германии. В первую очередь, станет известно, что же завершит год на первом месте, кто выпадет из топ-4, кто будет встречать 2020 год на дне турнирной таблицы и многое другое.

17-й тур:

21:30 Хоффенхайм Хоффенхайм -:- Боруссия Д Боруссия Д  

21 ДЕКАБРЯ 2019

16:30 Бавария Бавария -:- Вольфсбург Вольфсбург  
16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг -:- Аугсбург Аугсбург  
16:30 Майнц Майнц -:- Байер Байер  
16:30 Шальке Шальке -:- Фрайбург Фрайбург  
16:30 Кельн Кельн -:- Вердер Вердер  
19:30 Герта Герта -:- Боруссия М Боруссия М  

22 ДЕКАБРЯ 2019

16:30 Фортуна Фортуна -:- Унион Берлин Унион Берлин  
19:00 Падерборн Падерборн -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт

Хоффенхайм — Боруссия Д
Пятница, 20 декабря, ПреЗеро Арена, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Финальное испытание для дортмундцев, которые только под конец уходящего года сумели обрести стабильность, забравшись на верхние места в турнирной таблице. "Шмели" в прошедшем туре не сумели в родных стенах обыграть Лейпциг, дважды ведя в счете по ходу встречи, и реабилитироваться перед болельщиками Боруссии предстоит в игре против проблемного Хоффенхайма.

"Деревенские", хоть и имели негативную серию в Бундеслиге из четырех матчей без побед, в прошедшем туре таки заработали три очка, на выезде обыграв Унион. Хоть Хоффе крайне неуверенно играет дома, рассчитывать дортмундцам на легкую встречу не стоит.

Ориентировочный состав:

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Сков — Гриллич — Бебу, Руди, Самассеку, Адамян — Крамарич

Дортмунд: Бюрки — Аканджи, Хуммельс, Загаду — Хакими, Вайгль, Брандт, Шульц — Азар, Алькасер, Санчо

Не сыграют: Белфодил — Ройс, Дауд, Дилэйни, Шмельцер, Витцель

 
footballпрогноз 2:2

Бавария — Вольфсбург
Суббота, 21 декабря, Альянц Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Мюнхенцы провели неоднозначную первую половину сезона. Команду временами лихорадило, клуб уволил главного тренера Нико Ковача, а временно заменивший его Ханси Флик чередует неудачи с победами. Но вот в последнем матче Бавария вырвала победу у крепкого Фрайбурга и будет провожать год домашней игрок против нестабильного Вольфсбурга. Три очка в этом поединке хоть "красных" зимними чемпионами не сделают, но вот шанс приблизиться к первым местам будет хороший.

Ориентировочный состав:

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис — Киммих — Гнабри, Мюллер, Коутиньо, Перишич — Левандовски

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссильон — Гилавоги — Виктор, Шлагер, Арнольд, Брекало — Вегхорст

Не сыграют: Коман, Кюзанс, Зюле, Эрнандес, Алькантара — Камачо

footballпрогноз 3:0

Лейпциг — Аугсбург
Суббота, 21 декабря, Ред Булл Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Пожалуй, именно Лейпциг остается главным претендентом на победу в первом круге Бундеслиги. Под занавес года "быки" сумели сместить с вершины Гладбах, и укрепить свое преимущество против Аугсбурга кажется вполне выполнимой задачей для подопечных Нагельсманна, которые крайне редко теряют очки против команд слабее. Тем не менее, "фуггеры" также находятся в отличной форме — гости встречи выиграли пять из шести последних поединков в чемпионате.

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гуляси — Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Хальстенберг — Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку — Шик, Вернер

Аугсбург: Кубек — Лихтштайнер, Гувелэу, Едвай, Яго — Моравек, Байер — Рихтер, Йенсен, Макс — Нидерлехнер

Не сыграют: Орбан, Конате — Финнбогассон, Груэзо, Хедира

footballпрогноз 2:1

Майнц — Байер
Суббота, 21 декабря, ОпельАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Байер находится далеко не в самой оптимальной форме. Леверкузенцы проиграли две последние встречи против аутсайдеров первенства — Герты и Кельна. "На бумаге" Майнц также можно считать командой, которая находится ниже по статусу, но "карнавальники", в отличии от своего соперника, демонстрируют неплохие результаты, а в последнем туре разбили на выезде Вердер (5:0). Тем не менее, "фармацевтам" важно закончить год хорошо, зацепившись за топ-6.

Ориентировочные составы:

Майнц: Центнер — Сент-Джаст, Фернандес, Ниахате — Эзтунали, Баку, Кундэ, Мартин — Боэциус — Куайсон, Матета

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл — Баумгартлингер, Арангуис — Хавертц, Амири, Диаби — Фолланд

Не сыграют: Латца, Белл — Бэйли, Вайзер

footballпрогноз 1:3

Шальке — Фрайбург
Суббота, 21 декабря, Фельтенс Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Очень интригующий поединок. Обе команды отлично провели первую половину сезона. Шальке в любом случае завершит год в зоне еврокубков, а "грифы", хоть и могут выпасть из топ-6 по результатам матча, все равно могут считаться главной сенсацией чемпионата. "Кобальтовым" необходимо побеждать лишь потому, что определенный сценарий в параллельных матчах может и вовсе позволить подопечным Вагнера финишировать в зоне Лиги чемпионов. 

Ориентировочные составы:

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Очипка — Калиджури, Маскарелл, Сердар — Харит — Бургшталлер, Раман

Фрайбург: Флеккен — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Хелер, Петерсен, Грифо

Не сыграют: Шопф, Нюбель, Маккенни, Сане — Вальдшмидт, Джо, Хюбнер, Линхардт

footballпрогноз 1:1

Кельн — Вердер
Суббота, 21 декабря, Рейн Энерджи, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Еще несколько туров ранее этот матч имел бы очевидного фаворита в лице Вердера, но концовку первой половины сезона бременцы напрочь провалили, а Кельн наоборот, сумел выбраться из зоны вылета, одолев на своем пути таких серьезных соперников, как Байер и Айнтрахт. Пожалуй, "козлам" вполне хватит усилий обыграть в родных стенах "зеленых" и уйти на перерыв в отличном настроении. 

Ориентировочные составы:

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Шкири, Гектор — Каинц, Дрекслер, Якобс — Кордоба

Бремен: Павленка — Ланг, Велькович, Мойсандер, Августинссон — М. Эггештайн, Баргфреде, Клаассен — Бартельс, Осако, Рашица

Не сыграют: Клеменс — Биттенкур, Фуллкруг, Гебре Селассие, Мовальд, Сарджент

footballпрогноз 2:0

Герта — Боруссия М
Суббота, 21 декабря, Олимпиаштадион, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Гладбах не оставляет надежд вновь возглавить турнирную таблицу и завершить год в статусе зимнего чемпиона Бундеслиги. Да, задача у подопечных Розе не из легких — надо не просто обыграть берлинцев в их логове, а еще и надеяться, что Лейпциг решит допустить осечку в домашней игре против Аугсбурга. Конечно, Герта — это не самый серьезный оппонент, но у "жеребцов" редко получается достигать положительного результата на выезде, да и берлинцы в последних двух встречах набрали ход, обыграв Байер и Айнтрахт.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Бойата, Рекик, Платтенхардт — Вольф, Скьелбред, Дарида, Дилросун — Люкебакио, Зельке

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Бенеш, Крамер, Закария — Херрманн, Эмболо, Тюрам

Не сыграют: Груйич — Поульсен

footballпрогноз 2:3

Фортуна — Унион
Воскресенье, 22 декабря, Меркур ШпильАрена, 16:00. Прямая трансляция на Megogo

У Фортуны все довольно печально. Качественный футбол дюссельдорфцы демонстрируют редко и довольно закономерно под конец года опустились непосредственно в зону вылета. Как бы там ни было, матч против Униона — это отличный шанс поправить свое положение. Да, "железные" провели хорошую половину сезона, заняв место в середине таблицы, но на выезде команда не столь уверенно выступает, как дома.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Штеффен — Циммерманн, Айхан, Адамс, Гизельманн — Бодзек, Моралес — Томми, Финк, Ковнацки — Хеннингс 

Унион: Гикевич — Фридрих, Хюбнер, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Караман — Гогия

footballпрогноз 0:0

Падерборн — Айнтрахт
Воскресенье, 22 декабря, Бентелер Арена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 1

Матч, который закроет первую половину чемпионата Германии. Негативные прогнозы относительно Айнтрахта подтвердились, клуб не сумел заменить ушедших лидеров и "орлы" все глубже опускаются в турнирной таблице. Тем не менее, улучшить себе настроение перед новым годом гости таки могут, так как их соперником будет еще более кризисный Падерборн, единолично занимающий последнее место в Бундеслиге. Впрочем, назвать нынешний Айнтрахт уверенным фаворитом в грядущей встрече также нельзя.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Ян, Килиан, Шонлау, Коллинз — Прегер, Гьясула, Сабири, Антви-Аджей — Золински, Мамба

Франкфурт: Видвальд — Туре, Хасебе, Н'Дика — да Коста, Соу, Роде, Костич — Камада — Пасиенсия, Дост

Не сыграют: Василиадис — Абрахам, Роннов, Хинтереггер, Трапп, Русс, Торро

footballпрогноз 2:1

Таблица:

 

1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 16 34
2 Боруссия М Боруссия М 16 34
3 Бавария Бавария 16 30
4 Боруссия Д Боруссия Д 16 30
5 Шальке Шальке 16 29
6 Фрайбург Фрайбург 16 25
7 Байер Байер 16 25
8 Вольфсбург Вольфсбург 16 24
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 16 24
10 Аугсбург Аугсбург 16 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
13 Герта Герта 16 18
14 Майнц Майнц 16 18
15 Кельн Кельн 16 14
16 Вердер Вердер 16 14
17 Фортуна Фортуна 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9