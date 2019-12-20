Германия

"Шмели" хотят усилить линию атаки в зимнее межсезонье.

Форвард Наполи Дрис Мертенс в ближайшем будущем может сменить клубную прописку и перебраться в немецкую Бундеслигу. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в услугах 32-летнего бельгийца заинтересована дортмундская Боруссия, которая намерена усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно.

Интересно, что контракт Мертенса с Наполи истекает уже летом 2020 года, а вопрос о его продлении до сих пор остается открытым.

Следовательно, руководство итальянского клуба может рассмотреть вариант с продажей бельгийского нападающего, чтобы выручить за него хоть какие-то средства.

В текущем сезоне Дрис Мертенс провел 21 матч на неаполитанцев во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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