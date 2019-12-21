Бундеслига: Шальке и Фрайбург сыграли вничью и другие матчи тура

Завершились матчи 17-го тура чемпионата Германии.
Шальке - Фрайбург, twitter.com/s04
21 декабря 2019, 18:36
Кельн минимально одолел Вердер, Майнц уступил Байеру, а Шальке и Фрайбург сильнейшего не выявили.
Майнц – Байер 0:1
Гол: Аларио, 90+3
Майнц: Центнер – Баку, Ниахате, Хак, Карикол – Фернандес, Кунде Малонг – Озтунали, Боэтиюс, Куайсон (Онисво, 87) – Салаи (Матета, 66)
Байер: Градецки – Рецос (Белараби, 46), Та, Бендер, Венделл – Арангуис, Демирбай (Аларио, 81) – Хаверц, Амири, Диаби (Драгович, 74) – Фолланд
Предупреждения: … Венделл
Удален: Венделл, 71.
Шальке – Фрайбург 2:2
Голы: Сердар, 26, Кутуджу, 80 – Петерсен, 54 (с пенальти), Грифо, 67 (с пенальти)
Шальке: Шуберт – Кенни, Кабак, Очипка, Миранда – Калиджури, Маскарель, Сердар – Раман (Бургшталлер, 90+3), Харит, Матондо (Кутуджу, 70)
Фрайбург: Флеккен – Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер – Кох, Хефлер – Хаберер (Квон Чхан Ху, 60), Грифо (Борелло, 76) – Холер (Франтц, 90+3), Петерсен
Предупреждения: Кенни – Хефлер.
Кельн – Вердер 1:0
Гол: Кордоба, 39
Кельн: Хорн, Якобс, Борнаув, Чихос, Хектор (Верстрате, 27), Дрекслер, Схири, Каттербах, Эхизибуэ (Шмитц, 63), Кордоба, Тильманн (Теродде, 86)
Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Баргфреде (Эггештайн, 79), Классен, Голлер, Эггештайн, Рашица, Осако
Предупреждения: Эггештайн, Кордоба, Велькович, Мойсандер, Фридль.
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