Бундеслига: Шальке и Фрайбург сыграли вничью и другие матчи тура

Кельн минимально одолел Вердер, Майнц уступил Байеру, а Шальке и Фрайбург сильнейшего не выявили.

Майнц – Байер 0:1

Гол: Аларио, 90+3

Майнц: Центнер – Баку, Ниахате, Хак, Карикол – Фернандес, Кунде Малонг – Озтунали, Боэтиюс, Куайсон (Онисво, 87) – Салаи (Матета, 66)

Байер: Градецки – Рецос (Белараби, 46), Та, Бендер, Венделл – Арангуис, Демирбай (Аларио, 81) – Хаверц, Амири, Диаби (Драгович, 74) – Фолланд

Предупреждения: … Венделл

Удален: Венделл, 71.

Шальке – Фрайбург 2:2

Голы: Сердар, 26, Кутуджу, 80 – Петерсен, 54 (с пенальти), Грифо, 67 (с пенальти)

Шальке: Шуберт – Кенни, Кабак, Очипка, Миранда – Калиджури, Маскарель, Сердар – Раман (Бургшталлер, 90+3), Харит, Матондо (Кутуджу, 70)

Фрайбург: Флеккен – Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер – Кох, Хефлер – Хаберер (Квон Чхан Ху, 60), Грифо (Борелло, 76) – Холер (Франтц, 90+3), Петерсен

Предупреждения: Кенни – Хефлер.

Кельн – Вердер 1:0

Гол: Кордоба, 39

Кельн: Хорн, Якобс, Борнаув, Чихос, Хектор (Верстрате, 27), Дрекслер, Схири, Каттербах, Эхизибуэ (Шмитц, 63), Кордоба, Тильманн (Теродде, 86)

Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Баргфреде (Эггештайн, 79), Классен, Голлер, Эггештайн, Рашица, Осако

Предупреждения: Эггештайн, Кордоба, Велькович, Мойсандер, Фридль.

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