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  • Германия

    21 декабря 2019, 18:36

    Бундеслига: Шальке и Фрайбург сыграли вничью и другие матчи тура

    Завершились матчи 17-го тура чемпионата Германии.

    Шальке - Фрайбург, twitter.com/s04
    Шальке - Фрайбург, twitter.com/s04 21 декабря 2019, 18:36

    Кельн минимально одолел Вердер, Майнц уступил Байеру, а Шальке и Фрайбург сильнейшего не выявили.

    Майнц – Байер 0:1
    Гол: Аларио, 90+3

    Майнц: Центнер – Баку, Ниахате, Хак, Карикол – Фернандес, Кунде Малонг – Озтунали, Боэтиюс, Куайсон (Онисво, 87) – Салаи (Матета, 66)

    Байер: Градецки – Рецос (Белараби, 46), Та, Бендер, Венделл – Арангуис, Демирбай (Аларио, 81) – Хаверц, Амири, Диаби (Драгович, 74) – Фолланд

    Предупреждения: … Венделл

    Удален: Венделл, 71.

    Шальке – Фрайбург 2:2
    Голы: Сердар, 26, Кутуджу, 80 – Петерсен, 54 (с пенальти), Грифо, 67 (с пенальти)

    Шальке: Шуберт – Кенни, Кабак, Очипка, Миранда – Калиджури, Маскарель, Сердар – Раман (Бургшталлер, 90+3), Харит, Матондо (Кутуджу, 70)

    Фрайбург: Флеккен – Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер – Кох, Хефлер – Хаберер (Квон Чхан Ху, 60), Грифо (Борелло, 76) – Холер (Франтц, 90+3), Петерсен

    Предупреждения: Кенни – Хефлер.

    Кельн – Вердер 1:0
    Гол: Кордоба, 39

    Кельн: Хорн, Якобс, Борнаув, Чихос, Хектор (Верстрате, 27), Дрекслер, Схири, Каттербах, Эхизибуэ (Шмитц, 63), Кордоба, Тильманн (Теродде, 86)

    Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Баргфреде (Эггештайн, 79), Классен, Голлер, Эггештайн, Рашица, Осако

    Предупреждения: Эггештайн, Кордоба, Велькович, Мойсандер, Фридль. 

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    4 Боруссия Д Боруссия Д 17 30
    5 Шальке Шальке 17 30
    6 Байер Байер 17 28
    7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
    8 Фрайбург Фрайбург 17 26
    9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
    10 Аугсбург Аугсбург 17 23
    11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
    12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
    13 Герта Герта 16 18
    14 Майнц Майнц 17 18
    15 Кельн Кельн 17 17
    16 Вердер Вердер 17 14
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