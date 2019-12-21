Германия

Команда Юлиана Нагельсманна забила минимум три гола в восьми матчах подряд в Бундеслиге.

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги Лейпциг на протяжении часа уступал Аугсбургу, но одержал уверенную победу со счетом 3:1.

Подопечные Юлиана Нагельсманна в текущем сезоне демонстрируют высокую результативность.

Уже в восьмом матче подряд чемпионата Германии "быки" забили минимум три гола в ворота соперника, тем самым повторив рекорд Баварии, который был установлен в 2005 году.

Опередить мюнхенцев в данном аспекте Лейпциг может в поединке против Униона, который состоится в 2020 году.

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