Германия

Лейпциг опережает гладбахскую Боруссию в турнирной таблице Бундеслиги на два очка.

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги Герта принимала на своем стадионе гладбахскую Боруссию, которая в текущем сезоне претендует не только на еврокубки, но и на чемпионство.

По итогам 90 минут и компенсированного арбитром времени команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв в нулевую ничью.

Герта не проигрывает уже четыре матча подряд и занимает 12 позицию в турнирной таблице. Боруссия, в свою очередь, позволила лидеру Лейпцигу оторваться вперед на два очка.

Герта — Боруссия М 0:0

Герта: Ярстейн — Клюнтер, Боята, Рекик, Платтенхардт — Шелбред, Дарида, Левен — Дилросун, Зельке (Кепке, 69), Лукебакио (Вольф, 70).

Боруссия М: Зоммер — Янчке (Байер, 71), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Закария, Крамер — Нойхаус (Штиндль, 82) — Тюрам, Эмболо (Херрманн), Плеа

Предупреждения: Зельке, Боята — Бенсебаини, Закария