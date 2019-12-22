Германия

В чемпионате Германии практически все команды провели половину матчей в турнире.

РБ Лейпциг расположился на первой строчке в Бундеслиге с 37 пунктами в активе.

Подопечные Юлиана Нагельсманна опередили Боруссию Менхенгладбах на два очка.

"Быки" опережают идущую на третьей строчке и действующего чемпиона Баварию на четыре пункта.

Отметим, что 18-й тур Бундеслиги будет сыгран уже в 2020 году.

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