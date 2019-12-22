РБ Лейпциг расположился на первой строчке в Бундеслиге с 37 пунктами в активе.

Подопечные Юлиана Нагельсманна опередили Боруссию Менхенгладбах на два очка.

"Быки" опережают идущую на третьей строчке и действующего чемпиона Баварию на четыре пункта.

# 22 ДЕКАБРЯ 2019 И О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия М Боруссия М 17 35
3 Бавария Бавария 17 33
4 Боруссия Д Боруссия Д 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Байер 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 16 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
14 Майнц Майнц 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Вердер Вердер 17 14
17 Фортуна Фортуна 16 12
18 Падерборн Падерборн 16 9

 

Отметим, что 18-й тур Бундеслиги будет сыгран уже в 2020 году. 

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