В чемпионате Германии практически все команды провели половину матчей в турнире.
Тимо Вернер, Getty Images
22 декабря 2019, 01:35
РБ Лейпциг расположился на первой строчке в Бундеслиге с 37 пунктами в активе.
Подопечные Юлиана Нагельсманна опередили Боруссию Менхенгладбах на два очка.
"Быки" опережают идущую на третьей строчке и действующего чемпиона Баварию на четыре пункта.
Отметим, что 18-й тур Бундеслиги будет сыгран уже в 2020 году.
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