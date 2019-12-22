Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

Шальке и Фрайбург разошлись мировом в поединке 17-го тура Бундеслиги. Голами в составе "кобальтовых" отличились Суат Сердар и Ахмед Кутуджу, а у гостей с пенальти забивали Нильс Петерсен и Винченцо Грифо.

После первого круга Шальке занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 30 очками, а Фрайбург находится на 8-м месте с 26 очками.

Шальке – Фрайбург 2:2

Голы: Сердар, 26, Кутуджу, 80 – Петерсен, 54 (с пенальти), Грифо, 67 (с пенальти).

Шальке: Шуберт – Кенни, Кабак, Очипка, Миранда – Калиджури, Маскарель, Сердар – Раман (Бургшталлер, 90+3), Харит, Матондо (Кутуджу, 70).

Фрайбург: Флеккен – Шмид, Гульде, Хайнц, Гюнтер – Кох, Хефлер – Хаберер (Квон Чхан Ху, 60), Грифо (Борелло, 76) – Холер (Франтц, 90+3), Петерсен.

Предупреждения: Кенни – Хефлер.

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