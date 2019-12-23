25-летний австриец проведет остаток сезона в Гельзенкирхене.
Михаэль Грегорич, ФК Шальке
23 декабря 2019, 20:36
Полузащитник Аугсбурга Михаэль Грегорич перешел на правах аренды в Шальке. Об этом сообщила пресс-служба "горняков".
25-летний австриец остаток сезона проведет в Шальке, а 30 июня 2020 года вернется в Аугсбург. О пункте выкупа футболиста после завершения аренды не сообщается.
В новом клубе Грегорич будет выступать под 11-м номером.
В текущем сезоне Михаэль Грегорич провел за Аугсбург всего шесть матчей в Бундеслиге, в которых результативными действиями он не отметился.
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