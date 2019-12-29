Холанд: С самого начала мечтал стать игроком Боруссии Д

Германия

19-летний норвежец впервые прокомментировал свой переход в стан "шмелей".

Новоиспеченный игрок дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после подписания контракта со "шмелями".

"Переговоры с Боруссией прошли в очень интенсивном ключе. Я много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром".

"С самого начала мечтал стать игроком дортмундской Боруссии, чтобы прочувствовать на себе эту невероятную атмосферу стадиона. Я уже хочу там оказаться", — приводит слова Холанда пресс-служба Боруссии.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в Боруссию Д из РБ Зальцбурга. По неподтвержденной информации трансфер 19-летнего норвежца обошелся "шмелям" в 45 миллионов евро.