Германия

"Быки" согласны отпустить Тимо Вернера в другой клуб, если он этого захочет.

Председатель совета директоров РБ Лейпцига Оливер Минцлафф высказался о будущем главной звезды своей команды Тимо Вернере, которым интересуется множество европейских грандов.

"Я чувствую его благодарность, и он, кажется, чувствует себя комфортно в клубе. Тимо знает, что он принял правильное решение остаться работать под руководством Юлиана Нагельсманна".

"Он также знает, что все еще может сделать следующий шаг и когда-нибудь перейти в более большой клуб. Ничего нельзя исключать".

"Хотя на карту поставлено много денег, и мы всегда стараемся делать то, что лучше для клуба, мы понимаем, что имеем дело с людьми, которые проделывают большой объем работы ради своей карьеры".

"Если мы больше не сможем представить игроку платформу для прогресса, мы должны честно обсудить ситуацию. Однако до сих пор мы всегда двигались в нужном направлении, поэтому нет причин отпускать Тимо Вернера", — приводит слова Минцлаффа Kicker.

В текущем сезоне 23-летний немец провел за Лейпциг 17 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский Атлетико проявляет интерес к Вернеру.

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