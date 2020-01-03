Германия

Рагнар Ахе подписал контракт с Айнтрахтом, но до конца сезона продолжит выступления за Спарту из Роттердама.

Рагнар Ахе подписал контракт до 30 июня 2025 года с Айнтрахтом из своего родного Франкфурта — сообщил официальный сайт "орлов".

21-летний нападающий, сыгравший один матч за молодежную сборную Германии (U-21), до конца нынешнего сезона продолжит выступать за роттердамскую Спарту.

Родившийся во Франкфурте Ахе является выпускником академии Спарты и провел за первую команду клуба 36 матчей (9 голов).

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