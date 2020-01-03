Стал известен список игроков, которые поехали на сбор.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ, ФОТО GETTY IMAGES
03 января 2020, 18:24
Тренерский штаб Баварии определился со списком игроков, которые отправятся на тренировочный сбор.
В нем не нашлось место для Роберта Левандовски, Кингсли Комана, Никласа Зюле и Хави Мартинеса.
Напомним, что ближайший официальный матч Бавария проведет 19 января против Герты на выезде.
Также тренировочный лагерь мюнхенцев может покинуть Жером Боатенг, в трансфере которого заинтересован Арсенал.