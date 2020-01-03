Германия

Стал известен список игроков, которые поехали на сбор.

Тренерский штаб Баварии определился со списком игроков, которые отправятся на тренировочный сбор.

В нем не нашлось место для Роберта Левандовски, Кингсли Комана, Никласа Зюле и Хави Мартинеса.

Напомним, что ближайший официальный матч Бавария проведет 19 января против Герты на выезде.

Также тренировочный лагерь мюнхенцев может покинуть Жером Боатенг, в трансфере которого заинтересован Арсенал.