Юлиан Нагельсманн считает, что его команде нужно еще много прогрессировать, чтобы выиграть чемпионский титул.

"Нам нужно развиваться. Сейчас мы недостаточно хороши, чтобы стать чемпионами. Бавария и Боруссия Д стали слабее, чем раньше? Победы над ними нам бы не помешали, иначе в конце сезона будет очень сложно. 

Сколько очков нам нужно, чтобы выиграть Бундеслигу? Думаю, примерно в два раза больше, чем у нас сейчас", — приводит слова Нагельсманна bullinews.

Отметим, что на данный момент Лейпциг располагается на первом месте с 37 очками в активе после 17 матчей.

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