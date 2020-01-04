Германия

Главный тренер Лейпцига прокомментировал шансы команды выиграть Бундеслигу.

Юлиан Нагельсманн считает, что его команде нужно еще много прогрессировать, чтобы выиграть чемпионский титул.

"Нам нужно развиваться. Сейчас мы недостаточно хороши, чтобы стать чемпионами. Бавария и Боруссия Д стали слабее, чем раньше? Победы над ними нам бы не помешали, иначе в конце сезона будет очень сложно.

Сколько очков нам нужно, чтобы выиграть Бундеслигу? Думаю, примерно в два раза больше, чем у нас сейчас", — приводит слова Нагельсманна bullinews.

Отметим, что на данный момент Лейпциг располагается на первом месте с 37 очками в активе после 17 матчей.

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