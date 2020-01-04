Главный тренер Лейпцига прокомментировал шансы команды выиграть Бундеслигу.
НАГЕЛЬСМАНН, ФОТО GETTY IMAGES
04 января 2020, 09:24
Юлиан Нагельсманн считает, что его команде нужно еще много прогрессировать, чтобы выиграть чемпионский титул.
"Нам нужно развиваться. Сейчас мы недостаточно хороши, чтобы стать чемпионами. Бавария и Боруссия Д стали слабее, чем раньше? Победы над ними нам бы не помешали, иначе в конце сезона будет очень сложно.
Сколько очков нам нужно, чтобы выиграть Бундеслигу? Думаю, примерно в два раза больше, чем у нас сейчас", — приводит слова Нагельсманна bullinews.
Отметим, что на данный момент Лейпциг располагается на первом месте с 37 очками в активе после 17 матчей.
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