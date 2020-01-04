Германия

Хорватский центрбек присоединится к "волкам".

Защитник Зальцбурга Марин Понграчич близок к переходу в Вольфсбург, информирует Salzburger Nachrichten.

Клубы практически согласовали детали трансфера хорватского центрбека и должны завершить его в ближайшее время.

Понграчич выступал в составе Зальцбурга с 2017 года, перейдя из Мюнхен-1860. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "быков".

В активе защитника имеется 3 матча в составе молодежной сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд присоединился к дортмундской Боруссии.

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