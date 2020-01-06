Германия

Мадридцы заинтересованы в нападающем РБ Лейпциг.

Реал может подписать Тимо Вернера в летнее трансферное окно за 80 миллионов евро, сообщает eldesmarque.

Нападающий мог покинуть Лейпциг этим летом свободным агентом, но продлил контракт с клубом. Руководство отмечало, что не будет препятствовать уходу Вернера.

За 25 матчей в футболке "быков" в этом сезоне немец отличился 23 голами и 10 результативными передачами.

Отметим, что Реалу придется выдержать конкуренцию в лицу Челси, который уже запросил информацию о пункте выкупа Вернера.