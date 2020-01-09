Германия

Игрок Манчестер Сити продолжает восстанавливаться после травмы.

Болельщикам Баварии не стоит ожидать подписания вингера Ман Сити Лероя Сане в этом январе, заверил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

"Этот вопрос не стоит на рассмотрении зимой. Нам нужны игроки, которые сходу будут помогать команде", — цитирует Салихамиджича Goal.

Сане перешел в Ман Сити из Шальке в 2016 году. Он сыграл 134 матча за "горожан", отметившись 39 голами и помог команде выиграть два чемпионства, два Кубка лиги и Кубок Англии.

Контракт Сане с Манчестер Сити рассчитан до лета 2021 года.

Бавария уже объявила о подписании голкипера Шальке Александра Нюбеля, который присоединится к команде летом в качестве свободного агента.

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