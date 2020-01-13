Германия

Ашраф Хакими не будет выступать за мюнхенский клуб в следующем сезоне.

Ашраф Хакими, выступающий за Боруссию Д на правах аренды, не перейдет в Баварию, сообщает Kicker.

По информации источника, Реал рассчитывает вернуть 21-летнего футболиста в свой состав ближайшим летом. Существует небольшая вероятность, что марокканец может задержаться в дортмундском клубе еще на один сезон.

В сезоне-2019/20 в рамках Бундеслиги Хакими провел 17 матчей: на его счету два гола и шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д планирует выкупить Хакими.

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