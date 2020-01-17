Мюнхенцы готовы расстаться с испанским полузащитником.
ТИАГО АЛЬКАНТАРА, ФОТО GETTY IMAGES
17 января 2020, 15:42
Бавария готова продать Тиаго Алькантару ввиду того, что контракт испанца заканчивается летом 2021-го года, сообщает OneFootball.
Руководство клуба недовольно формой полузащитника и его последними выступлениями за Баварии.
Тиаго Алькантара в этом сезоне провел 22 поединка в футболке мюнхенцев и отметился лишь двумя ассистами.
Напомним, что по Боатенгу было принято противоположное решение — опытный защитник не уйдет из команды в ближайшее время.