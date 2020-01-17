Германия

Мюнхенцы решили сохранить опытного защитника до лета.

Бавария будет отклонять все предложения по Жерому Боатенгу в январское трансферное окно, сообщает журналист Кристиан Фолк.

Мюнхенцы решили, что не располагают достаточным количеством игроков в линии обороны, чтобы отпускать опытного немца.

Жером Боатенг провел 15 поединков в футболке Баварии в этом сезоне, получив пять желтых карточек.

Напомним, что немецким защитником активно интересовались Милан и Арсенал.