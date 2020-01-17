Мюнхенцы решили сохранить опытного защитника до лета.
ЖЕРОМ БОАТЕНГ, ФОТО GETTY IMAGES
17 января 2020, 11:49
Бавария будет отклонять все предложения по Жерому Боатенгу в январское трансферное окно, сообщает журналист Кристиан Фолк.
Мюнхенцы решили, что не располагают достаточным количеством игроков в линии обороны, чтобы отпускать опытного немца.
Жером Боатенг провел 15 поединков в футболке Баварии в этом сезоне, получив пять желтых карточек.
Напомним, что немецким защитником активно интересовались Милан и Арсенал.