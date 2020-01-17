Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок восемнадцатого тура немецкой Бундеслиги между гельзенкирхенским Шальке и менхенгладбахской Боруссией.

В первом поединке немецкой Бундеслиги в 2020-м году, который пройдет на поле "Фельтинс-Арены" в городе Гельзенкирхен, домашнему коллективу не сможет помочь один из важнейших исполнителей —травма бедра оставила Амина Арита вне заявки. На счету марокканского полузащитника шесть голов в текущем розыгрыше чемпионата — вместе с Суаром Сердаром, он возглавляет перечь бомбардиров своей команды. Это первая будет первая игра, которую Арит пропустит в этом сезоне на внутренней арене.

Нельзя обойти вниманием и дебют австрийского полузащитника Михаэля Грегорича, арендованного "кобальтовыми" у Аугсбурга.

Шальке: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель — Калиджури, Шепф — Сердар — Грегорич, Раман.

Запасные: Лангер, Миранда, Матондо, Кутуджу, Буджеллаб, Бургшталлер, Тодибо, Беккер, Меркан.

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Гинтер, Лайнер, Вендт — Херрманн, Закария, Плеа — Тюрам, Эмболо, Хофманн.

Запасные: Зиппель, Штробль, Крамер, Рафаэль, Штиндль, Траоре, Джонсон, Эльведи, Бенеш, Нойхаус.



Матч Шальке — Боруссия М начнется в 21:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.