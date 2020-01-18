Германия

Гельзенкирхенцы продлили контракт с опытным защитником.

Шальке и Бастиан Ощипка согласовали новый контракт до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний защитник в этом сезоне отыграл 20 поединков за "кобальтовых" и сделал четыре результативные передачи.

Ощипка выступает за Шальке с 2017 года, куда он перебрался из стана франкфуртского Айнтрахта.

"Кобальтовые" после победы над Боруссией М со счетом 2:0 поднялись на четвертую строчку Бундеслиги.