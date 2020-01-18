Германия

Турецкий хавбек присоединился к берлинскому клубу.

Полузащитник Вольфсбурга Юнус Малли перешел в Унион, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Турецкий хавбек присоединился к "красно-белым" на правах аренды до конца сезона.

Малли выступал в составе Вольфсбурга с января 2017 года, перейдя из Майнца. В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь 2 поединка в футболке "волков".

Действующий контракт Малли с Вольфсбургом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Вольфсбург подписал защитника Зальцбурга Марина Понграчича.

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