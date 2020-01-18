Германия

Норвежец все забивает и забивает, вынуждая нас снова и снова править эту новость.

Новичку дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду потребовалось лишь три минуты, чтобы забить первый гол за клуб.

Норвежец вышел на замену на 56-й минуте матча против Аугсбурга вместо Лукаса Пищека при счете 1:3. На 59-й Эрлинг отличился после паса Джейдона Санчо, а вскоре англичанин и вовсе сравнял счет в матче – 3:3.

На 71-й минуте норвежец и вовсе оформил дубль, после того, как Торган Азар выкатил ему мяч на пустые ворота с растояния в несколько метров. Боруссия повела в счете 4:3.

Но и это было не все: после передачи Марко Ройса на 79-й минуте Эрлинг оформил хет-трик — напомним, после выхода на замену на 56-й!

На данный момент идет 74-я минута игры Аугсбург – Боруссия Дортмунд.

Холанд перебрался в Боруссию этой зимой из Зальцбурга за 45 миллионов евро.