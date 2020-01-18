Германия

Немецкие болельщики очень не любят "быков".

Болельщики берлинского Униона в очередной раз выразили свой протест против РБ Лейпциг. Они рьяно не любят "быков", потому что клуб не разделяет ценности немецкого футбола.

В частности, в Германии более 50% акций клуба должны принадлежать болельщикам. В Лейпциге это правило соблюдается лишь формально – акции сосредоточены у нескольких людей, которые являются сотрудниками концерна Red Bull. Кроме того, по словам фанатов, "Лейпциг — это коммерция, в нем нет души".

Около полутора тысяч болельщиков Униона оделись в черную одежду и пронесли гроб и баннер с надписью "РБ Лейпциг – смерть футбола".

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Нынешний сезон складывается очень удачно для "смерти футбола": благодаря победе над Унионом (3:1) и поражению Боруссии М от Шальке команда лидирует в Бундеслиге уже с пятиочковым отрывом.

Унион же с 20 очками расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.