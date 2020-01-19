Германия

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд — о своем дебюте за немецкую команду.

Эрлинг Холанд в дебютном матче за "шмелей" отличился хет-триком и помог одолеть Аугсбург (5:3).

"Я пришел в Боруссию, чтобы забивать голы. Это хороший дебют для меня. Нужно идти от матча к матчу, а там посмотрим, что произойдет".

"Болельщики? Посмотрите на эту поддержку – вы поймете, почему это так круто играть перед ними. Когда на трибунах такие страстные фанаты, то игроки получают еще большее удовольствие от футбола", — сказал Эрлинг Холанд.

Напомним, что Холанд подписал контракт с дортмундской Боруссией до 2024 года.

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