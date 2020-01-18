Норвежец появился на замену на 59-й минуте игры.
Эрлинг Холанд и Аксель Витсель, Getty Images
18 января 2020, 18:25
Эрлинг Холанд стал героем матча дортмундской Боруссии против Аугсбурга. Норвежец вышел на поле при счете 1:3 в пользу соперника, забил три мяча, а "шмели" победили 5:3.
Аугсбург – Боруссия Д 3:5
Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61.
Аугсбург: Кубек – Лихтштайнер, Гоувелееув, Эдвай, Макс – Байер (Саренрен-Базее, 85), Р. Хедира – Рихтер, Йенсен (Левен, 74), Варгас – Нидерлехнер.
Боруссия Д: Бюрки – Пищек (Холанд, 56), Хуммельс, Аканджи – Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру – Санчо, Ройс (Дауд, 80), Т. Азар (Рейна, 72).
Предупрежден: Брандт.