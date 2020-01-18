Германия

Норвежец появился на замену на 59-й минуте игры.

Эрлинг Холанд стал героем матча дортмундской Боруссии против Аугсбурга. Норвежец вышел на поле при счете 1:3 в пользу соперника, забил три мяча, а "шмели" победили 5:3.

Аугсбург – Боруссия Д 3:5

Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61.

Аугсбург: Кубек – Лихтштайнер, Гоувелееув, Эдвай, Макс – Байер (Саренрен-Базее, 85), Р. Хедира – Рихтер, Йенсен (Левен, 74), Варгас – Нидерлехнер.

Боруссия Д: Бюрки – Пищек (Холанд, 56), Хуммельс, Аканджи – Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру – Санчо, Ройс (Дауд, 80), Т. Азар (Рейна, 72).

Предупрежден: Брандт.